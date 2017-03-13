Bloomberg рассказало о привлекательности евробондов России на фоне ЕС

Политическая нестабильность в Евросоюзе повышает привлекательность российских европейских облигаций. Об этом в понедельник, 13 марта, пишет агентство Bloomberg.

Фондовых менеджеров, опасающихся предстоящих выборов в Европе, мало беспокоит охлаждение отношений России и Запада или санкции в отношении крупнейших российских компаний, отмечают в агентстве.

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Доходность российских облигаций в настоящее время в десять раз выше, чем в среднем по еврозоне, инвесторы скорее готовы рисковать в РФ, чем во Франции, где кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен может набрать наибольшее число голосов уже в первом туре голосования, отмечает Bloomberg.

«Парадокс заключается в том, что для попавшей под санкции страны обычно характерна низкая волатильность, а значит она привлекательна для инвесторов», — отмечает британский эксперт по облигациям Allianz Global Investors Грег Сайчин (Greg Saichin). По его мнению, после прошлогоднего падения более, чем на 100 базисных пунктов, российские пятилетние кредитно-дефолтные свопы (SDC) торгуются сейчас на таком уровне, который позволяет прогнозировать скорое повышение рейтинга России с неинвестиционного уровня.

Согласно опросу Bloomberg, Минфин России может принять решение о выпуске евробондов уже в конце апреля.

7 марта Bloomberg писало о том, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет.

17 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенным рейтингам России со значения «негативный» до показателя «стабильный».

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.