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Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного

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Moody’s улучшило прогноз по суверенным рейтингам России со значения «негативный» до показателя «стабильный». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 17 февраля, на сайте международного рейтингового агентства.

Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций были подтверждены на уровне «Ba1», краткосрочный — «Not Prime».

Основные причины изменений — принятие российским правительством среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая, как ожидается, уменьшит зависимость от получаемых в результате продажи нефти и газа доходов, а также восстановление экономики России после спада, продлившегося почти два года.

По мнению специалистов Moody's, негативные риски снизились до уровня, который соответствует стабильному прогнозу. «Стабилизация прогноза по рейтингам частично отражает внешние события, и, в частности, рост цен на нефть до уровня, соответствующего предположениям правительства по бюджету», — отмечается в публикации.

Рейтинги России могут быть повышены в случае проведения правительством реформы по повышению потенциала роста экономики. Понижение показателей возможно в случае ухудшения значений кредитоспособности до уровня, при котором способность страны справляться с негативными шоками уменьшится. Также ухудшению рейтингов будет способствовать слабая ситуация в банковской сфере.

В начале января в Moody's заявили, что российская экономика перейдет к подъему в 2017 году, несмотря на влияние санкций. Так, рост ВВП составит один процент,

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