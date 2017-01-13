Moody’s, S&P и Fitch подали заявки на регистрацию филиалов в России

Международные рейтинговые агентства Moody’s, S&P Ratings и Fitch Rating, представляющие собой так называемую большую тройку рейтинговых агентств, подали заявки на регистрацию филиалов в России. Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Швецов на Гайдаровском форуме, передает Rambler News Service.

«Мы с ними в переговорах давно находимся и то, что они собираются остаться в России в форме филиалов, известно давно», — отметил Швецов.

Он также добавил, что филиалы не смогут работать с национальной шкалой. «Закон содержит запрет для использования национальной шкалы субъектами, которые не являются частью реестра аккредитованных рейтинговых агентств», — объяснил зампред ЦБ, поскольку речь идет не о дочерних структурах, а о филиалах.

Большая тройка рейтинговых агентств до 13 июля 2017 года должна определиться, как они будут работать в России в рамках нового закона при присвоении рейтингов по международной шкале, сообщает «Интерфакс». Для того, чтобы ЦБ мог учитывать их рейтинги в регулятивных целях, агентства должны иметь на территории России дочерние компании и пройти аккредитацию.

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Международные рейтинговые агентства вынуждены отказываться от рейтингов по национальной шкале из-за противоречия между российским законодательством и законодательством стран, где эти организации ведут основную деятельность.

В конце декабря 2016 года стало известно, что Fitch решило отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. В марте 2016 года агентство Moody's приняло решение отозвать рейтинги России по национальной шкале.

Рейтинги по национальной шкале представляют собой мнение об относительной кредитоспособности эмитентов и финансовых обязательств в конкретной стране. Национальная шкала предназначена для внутреннего использования, ее значения могут отличаться от оценки, выставленной по глобальной шкале.