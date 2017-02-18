Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России

Министр финансов Антон Силуанов приветствовал решение международного агентства Moody’s, улучшившего прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» на «стабильный». Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

По словам главы Минфина, этот шаг подтверждает, что российская экономика стабилизируется и выходит из рецессии. Улучшение прогноза стало возможным благодаря активным действиям правительства, полагает Силуанов. Власти приняли меры по снижению зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов, отметил он.