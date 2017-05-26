Погашение долга перед Россией названо угрозой для экономики Украины

Немедленная выплата Украиной долга перед Россией угрожает экономике страны и сотрудничеству с международными организациями. Об этом в пятницу, 26 мая, заявили представители защиты украинской стороны в Высоком суде Лондона, сообщает РИА Новости.

«Выплата долга сейчас поставит под удар экономику Украины, а также реструктуризацию долга и выполнение программы Международного валютного фонда», — сказал юрист компании Quinn Emanuel Бэнкин Тэнки.

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Сложившаяся ситуация «крайне серьезна», и Киев уважает решение английского суда, о чем свидетельствует факт присутствия на судебном заседании министра финансов Украины Александра Данилюка, подчеркнул Тэнки.

29 марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг. Киеву разрешили подать апелляцию.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

Правительство Украины позднее предложило реструктурировать долг, представив его как частный. Россия отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.