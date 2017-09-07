Порошенко призвал Раду одобрить реформы МВФ

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду проголосовать за реформы, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Reuters.

В нынешнем году ВВП страны может вырасти на 1,8 процента, а к 2020 году рост ускорится до четырех процентов, отметил Порошенко. «Но как условие следует удержать макроэкономическую стабильность. Выполнять программу МВФ, без которой Украина окажется крайне уязвимой — особенно с учетом того, что на 2019 приходится пик выплат по внешним обязательствам», — сказал он.

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По словам Порошенко, он надеется на принятие пенсионной реформы на следующей пленарной неделе.

В июле глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что пятый транш МВФ должен поступить на Украину осенью 2017 года. Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что новый транш поступит с задержкой, поскольку парламент не успеет принять необходимые для проведения реформ законопроекты.

Для получения транша в размере 1,9 миллиарда долларов Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги, настаивают в МВФ.

Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в размере один миллиард долларов.