МВФ отложит перечисление Украине очередного транша

Международный валютный фонд (МВФ) отложит выделение Киеву очередного транша кредитной помощи почти на два миллиарда евро, сообщил Bloomberg премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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По его словам, МВФ будет вынужден сделать это из-за того, что Верховная Рада не успевает в срок одобрить требуемые для перечисления денег законодательные акты, в том числе проект закона о продаже украинских сельскохозяйственных земель. Глава правительства пояснил, что с 14 июля до сентября на Украине будут парламентские каникулы.

В мае в пресс-службе фонда заявили, что предоставление Украине очередного транша финансовой помощи будет зависеть от успешного проведения пенсионной и земельной реформ, которые предполагают повышение пенсионного возраста и отмену моратория на продажу сельскохозяйственных угодий соответственно.

В сентябре 2016 года МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.