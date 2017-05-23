Украинскую модель выпрашивания денег у Запада назвали идущей ко дну

Украинская модель выпрашивания денег у западных стран идет ко дну. Об этом во вторник, 23 мая, в своем Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что США не будут выдавать Украине гранты и заменят их на кредиты.

США прекращают безвозм. военную помощь Украине. "Украинская модель"- выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией- идет ко дну — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 мая 2017 г.

Ранее, 21 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон может свернуть программу безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе и Украине. По данным издания, Белый дом планирует заменить их на кредиты.

В конце апреля Foreign Policy также писало, что США намерены сократить финансовую помощь Украине на 70 процентов.

3 апреля Киев получил от МВФ очередной транш финансовой помощи объемом миллиард долларов.