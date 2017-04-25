СМИ узнали о намерении США сократить финансовую помощь Украине на 70 процентов

США намерены сократить финансовую помощь Украине на 68,8 процента. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет издание Foreign Policy, ссылаясь на бюджетный документ.

Американская администрация обнародовала проект бюджета на 2018 года в марте. Тогда сообщалось, что в нем предусмотрено уменьшение помощи развивающимся странам на треть, однако деталей не приводилось. Теперь же изданию стало известно, что изначально запланированная финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов урезана до 177 миллионов.

В 15-страничном бюджетном документе Госдепартамента объясняется, что реструктуризация подразумевает переливание средств из программы помощи на развитие в проект, тесно связанный с задачами национальной безопасности.

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11 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Марка Эро сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Позднее исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер отказался подтвердить, что Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Киев. По словам Тонера, он не имеет понятия, о чем говорил Эйро. «Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс», — подчеркнул он.