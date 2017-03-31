Порошенко заявил об ожидании от Европы «плана Маршалла для Украины»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от партнеров в Европе разработки «плана Маршалла по Украине». Об этом в пятницу, 31 марта, он написал на своей странице в Facebook по итогам рабочей поездки в Республику Мальта, которую он совершил 29-30 марта по приглашению президента Европейской народной партии (ЕНП) Джозефа Доля.

Украинский лидер отметил, что ЕНП одобрил резолюцию о формировании долгосрочного плана поддержки его страны. «С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институций и государств — членов ЕС», — подчеркнул Порошенко.

В резолюции ЕНП призвала европейские страны Европы сформировать долгосрочный план помощи Украине, включающий поддержку в военной, гуманитарной и экономической областях, а также способствующий продвижению демократических реформ и европейской и евроатлантической интеграции.

Также Порошенко поблагодарил ЕНП за осуждение действий России в отношении Украины.

«Высоко ценю подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления контроля Украиной над украинско-российской государственной границей», — сказано в публикации.

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Кроме того, Порошенко призвал европейских партнеров «объединить усилия по возвращению Донбасса и Крыма Украине».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам прошедшего на полуострове референдума. Киев отказывается признать итоги плебисцита и называет регион оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что процедура волеизъявления полностью соответствовала международному праву, и считает вопрос о принадлежности региона закрытым.

«План Мáршалла» (официальное название European Recovery Program, «Программа восстановления Европы») — программа помощи Европе после Второй мировой войны. В 1947 году его выдвинул госсекретарь США Джордж Маршалл.