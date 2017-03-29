Киев обвинил спецслужбы России в попытке поговорить с Дудой от лица Порошенко

В Киеве утверждают, что российские силовики пытались поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой от лица украинского лидера Петра Порошенко. Об этом пресс-секретарь последнего Святослав Цеголко в среду, 29 марта, написал в Facebook.

«Еще один признак российского следа в нападении на генеральное консульство Польши в Луцке (Волынская область). Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой», — отметил он.

По его словам, пранкеры не знали, что беседа уже состоялась (ее содержание опубликовано на сайте Порошенко), а канцелярия польского президента поддерживает постоянный контакт с администрацией главы украинского государства.

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Ранее в среду Служба безопасности Украины, комментируя обстрел польской дипмиссии, заявила: «Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются на Украине, выгодны только одной стороне — Российской Федерации». В СБУ добавили, что российский «почерк» виден издалека.

В этот же день посол Украины в Варшаве Андрей Дещица по прибытии в МИД Польши сказал журналистам, что произошедшее в Луцке является «атакой на польско-украинские отношения». По его мнению, которое приводит «Европейская правда», за нападением стоит Россия.

В МИД РФ высмеяли обвинения дипломата. «Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков», — сказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Неизвестные, предположительно из гранатомета, обстреляли генконсульство Польши в Луцке в ночь на 29 марта. В результате никто не пострадал. Среди отрабатываемых версий — теракт.