Порошенко предложил расследовать теракт в Луцке совместно с польскими сыщиками

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой осудил нападение на генеральное консульство Польши в Луцке и предложил привлечь к расследованию инцидента польских специалистов. Об этом в среду, 29 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

«Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении», — говорится в сообщении. Также отмечается, что украинский лидер осудил нападение на дипломатическое представительство Польши и заверил, что власти будут действовать решительно «для предотвращения таких провокаций в будущем».

Порошенко также сообщил, что поручил усилить охрану не только консульств на Украине, но и мест исторической памяти. «Лидеры двух государств согласились, что подобные провокации не должны влиять на польско-украинские отношения», — подчеркивает пресс-служба.

Материалы по теме Польский полуостров Из-за чего поссорились Киев и Варшава

Ранее в среду Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о российском следе в обстреле польского консульства. «Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека», — говорится в сообщении.

В этот же день представитель дипломатической миссии в Луцке информировал о том, что все польские консульства на Украине не будут работать 29 марта. Также в среду консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал случившееся терактом.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцке. Как сообщали очевидцы, в крыше здания образовалась дыра — как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого "серьезного вооружения"». Польский МИД в связи с этим инцидентом вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.

