Порошенко увеличил денежное вознаграждение воюющим в Донбассе бойцам ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко повысил денежное вознаграждение военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Донбассе. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

«После консультаций с министром обороны, с начальником Генерального штаба я принял решение и поручил с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют военную операцию в регионе — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Порошенко.

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Сумма вознаграждения для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, будет увеличена до 7,5 тысячи гривен (около 15,5 тысячи рублей).

В мае 2016-го глава Госслужбы занятости Украины Сергей Кравченко посоветовал уволенным сотрудникам МВД, налоговой службы и прокуратуры записаться по контракту в ВСУ. По словам чиновника, «контрактная служба в армии — одна из самых привлекательных с экономической точки зрения профессий, на которую в рамках специфики своей работы следует обратить внимание безработным правоохранителям».