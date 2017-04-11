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Тиллерсон задался вопросом о целесообразности заботы американцев об Украине

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег во вторник, 11 апреля, почему американских избирателей должен заботить конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро.

По его словам, на встрече глав МИД стран G7 Тиллерсон открыто задал вопрос, почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина, раздираемая в течение последних трех лет сепаратистским конфликтом.

По словам Эйро, он ответил Тиллерсону, что в интересах налогоплательщиков США — чтобы Европа была безопасной и сильной политически и экономически, а не слабой и разорванной на части.

Позже исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер отказался подтвердить, что Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Украину, передает РИА Новости. По словам Тонера, он не имеет понятия, о чем говорил Эйро. «Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс», — отметил он.

Тонер подтвердил телефонный звонок Тиллерсона президенту Украины Виктору Порошенко во вторник, в ходе которого он заверил Порошенко в поддержке Вашингтоном минских договоренностей и территориальной целостности Украины.

Запад ввел санкции против России в 2014 году, обвиняя ее в нелегитимном, по его мнению, присоединении Крымского полуострова, а также в поддержке повстанцев на востоке Украины в ходе конфликта, в котором погибли более 10 тысяч человек.

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