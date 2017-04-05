В Госдепе рассказали о планах сократить финансовую помощь Украине

Бюджет Соединенных Штатов Америки на помощь Украине будет сокращен. Об этом в среду, 5 апреля, заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, передает РИА Новости.

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым. Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет уменьшится по всем статьям», — приводит ее слова .

Эту же информацию подтвердил и бывший посол США на Украине Джон Хербст, отмечает агентство. При этом он объяснил, что сокращение финансирования связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

Какой объем бюджета будет в итоге выделен Киеву, не уточняется.

Во вторник, 4 апреля, Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter. Деньги, по его словам, предназначены для «стабилизации и реформирования экономики».