Трамп и Меркель договорились о сотрудничестве по Украине и Афганистану

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 5 апреля, провели телефонные переговоры. Лидеры стран, как сообщает Reuters, обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане.

«Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам», — уточнили в пресс-службе Белого дома.

Трамп и Меркель обсудили украинский кризис в ходе визита канцлера в Вашингтон, который состоялся 17 марта. Американский лидер заявил, что США вместе с Германией и Францией привержены мирному разрешению конфликта на Украине. Меркель, в свою очередь, отметила, что реализация минских соглашений предоставит возможность для улучшения отношений с Россией.

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Минские соглашения были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.

В данный момент в Афганистане находятся около 8,5 тысяч американских военных и еще около пяти тысяч военнослужащих союзных государств, несмотря на то, что формально коалиционная военная операция в стране завершилась в 2014 году. С 2001 года США потеряли в Афганистане 2,4 тысячи человек убитыми.