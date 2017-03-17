Трамп и Меркель заявили о приверженности мирному разрешению конфликта на Украине

США вместе с Германией и Францией привержены мирному разрешению конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что высоко ценит лидерство Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в вопросе разрешения конфликта на Украине, где стороны ведут поиск мирного решения.

В свою очередь, Меркель заявила, что реализация минских соглашений предоставит возможность для улучшения отношений с Россией.

«Я рада, что американская администрация и лично президент занимаются все больше минским процессом. Нам нужно решить этот вопрос, с одной стороны, для безопасной и суверенной Украины, но и для возможности для улучшения отношений с Россией, когда проблемы будут устранены», — сказала она.

Канцлер выразила сожаление, что стороны «не так далеко ушли в реализации» соглашений. «И мы с нашими экспертами будем тесно работать над этим в следующие месяцы», — добавила она.

Минские соглашения были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.