ЕС потребовал от Киева объяснить решение о блокаде Донбасса

Решение Киева о блокаде Донбасса противоречит политике, ранее проводимой украинскими властями. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли, передает ТАСС.

«Но для формулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от Украины», — сообщил дипломат.

По словам Мингарелли, решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о блокаде Донбасса «удивило» Брюссель.

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15 марта СНБО по инициативе президента страны Петра Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Как уточнил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.