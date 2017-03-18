Трамп поведал об «огромных долгах» Германии перед США и НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прошла великолепно, несмотря на «все, что вы слышали из фейковых новостей». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в субботу, 18 марта.

В то же время глава государства не преминул указать на тот факт, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». По его словам, нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

Речь в данном случае, вероятно, идет о недовольстве Трампа тем фактом, что члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в пятницу, 17 марта, в рамках визита канцлера в США. Как пишет Reuters, лидеры двух стран, которые впервые увиделись лично, в ходе пресс-конференции «старательно пытались преуменьшить различия» во взглядах на ряд вопросов, однако их все же было трудно замаскировать.

Агентство также обращает внимание на тот факт, что хоть Меркель и вела себя расслабленно, язык тела политиков говорил о том, что отношения между ними особенно теплыми не сложились. В конце встречи возникла неловкая ситуация, когда фотографы попросили лидеров США и Германии пожать друг другу руки, но Трамп сделал вид, что ничего не слышит.