В Берлине отреагировали на слова Трампа об «огромном долге» Германии перед НАТО

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что Берлин «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». Ее слова в воскресенье, 19 марта, приводит ТАСС со ссылкой на агентство DNA.

«В НАТО нет счета должников», — сказала фон дер Ляйен.

По неофициальной установке, расходы на оборону стран-членов НАТО должен составлять не менее двух процентов ВВП, однако в 2016 году эту норму выполнили только США и Великобритания. В связи с этим Вашингтон считает, что члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

Однако, как отметила фон дер Ляйен, оборонный бюджет в два процента ВВП предусматривает не только расходы на нужды НАТО. По ее словам, финансовый вклад в миротворческие миссии, борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в РФ организация), которая осуществляется не в рамках мандата альянса, и различные гуманитарные программы также осуществляется по этой статье расходов.

