Глава Пентагона заверил Столтенберга в важности НАТО для США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил о важности Североатлантического альянса для США. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джефф Дэвис.

«Они обсудили важность общих ценностей, и министр подчеркнул, что при поиске союзников для защиты этих ценностей, США всегда обращаются к Европе», — отметил Дэвис. Он добавил, что Мэттис и Столтенберг договорились продолжить консультации, а также провести переговоры на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая намечена на февраль.

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20 января новый министр обороны США в своем первом послании сотрудникам Пентагона высказался за укрепление отношений Вашингтона с его союзниками. По его словам, «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность без друзей». «Мы будем работать с Госдепом над укреплением наших альянсов», — отметил отставной генерал Корпуса морской пехоты.

Ранее в тот же день сенат Конгресса США одобрил назначение Мэттиса на должность министра обороны страны. Он стал первым членом новой администрации, кого утвердили после инаугурации президента США Дональда Трампа. Спустя некоторое время вице-президент США Майкл Пенс привел отставного генерала к присяге.