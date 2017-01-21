Сенат утвердил Мэттиса в должности министра обороны США

Сенат Конгресса США утвердил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса в должности министра обороны страны. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 20 января, сообщает Reuters.

Он стал первым членом новой администрации, кого утвердили после инаугурации президента США Дональда Трампа. Как отмечается, Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования: на момент выхода заметки отставного генерала поддержали 70 сенаторов из 100.

Ранее 20 января Трамп подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост министра обороны страны. До этого Конгресс принял новый закон для отмены действующих норм, по которым министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.

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12 января, в ходе процедуры утверждения, отставной генерал назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

2 декабря 2016 года Трамп заявил, что планирует назначить Мэттиса на пост руководителя Пентагона. Занимавший на тот момент должность министра обороны Эштон Картер заявил, что держит отставного генерала «на самом высоком счету» и пообещал приложить все усилия для плавной смены руководства в ведомстве.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте. После ухода он работал консультантом и приглашенным научным сотрудником в Институте Гувера, мозговом центре при Стэндфордском университете.