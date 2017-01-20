Трамп подписал первые указы на посту президента США

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал первые указы на посту главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американского лидера Шона Спайсера.

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По его словам, Трамп направил список кандидатов на должности в своей администрации на одобрение в сенат, а также предложение об учреждении Национального дня патриотизма. Кроме того, подписан документ, позволяющий отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны страны.

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

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В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что его основным приоритетом станет благо США и пообещал вернуть власть американскому народу. «Начиная с этого дня мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего. Каждое решение — во благо американского народа», — провозгласил президент.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.