СМИ узнали о врученном Трампом Меркель счете на 300 миллиардов за услуги НАТО

Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет на 300 миллиардов долларов за услуги НАТО. Об этом в воскресенье, 26 марта, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Бумагу американский лидер передал главе немецкого правительства еще на прошлой неделе, во время закрытой встречи в Вашингтоне.

Один из немецких министров, пожелавший остаться неизвестным, назвал инцидент возмутительным. «Целью выдвижения таких требований является попытка запугать другую сторону, но канцлер восприняла это спокойно и не собирается реагировать на провокации», — отметил он.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 18 марта. Президент США в своем Twitter охарактеризовал ее как великолепную, однако не преминул указать на тот факт, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». Глава государства утверждал, что нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

Речь, вероятно, шла о недовольстве Трампа тем фактом, что страны-члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса: Соединенные Штаты на сегодняшний день покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

На следующий день министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никакого долга Берлина перед альянсом нет. Позднее недовольство заявлениями американского лидера выразили депутаты от ведущих партий в Бундестаге.

«Германия многим обязана США. Единственное, что мы не должны, это деньги. Неверные суждения президента об исторической роли Соединенных Штатов беспрецедентны и крайне огорчают», — заявлял председатель комитета федерального собрания ФРГ по внешним делам, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген.