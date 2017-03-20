Возмущенный немецкий парламентарий сравнил Трампа с китайским императором

Депутаты от ведущих партий в немецком Бундестаге выразили возмущение заявлением американского президента Дональда Трампа о долге ФРГ перед США и НАТО за обеспечение безопасности и обороноспособности Германии. Об этом в воскресенье, 19 марта, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Германия многим обязана США. Единственное, что мы не должны, это деньги. Неверные суждения президента об исторической роли Соединенных Штатов беспрецедентны и крайне огорчают», — заявил председатель комитета федерального собрания ФРГ по внешним делам, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

Спикер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), эксперт по вопросам внешней политики Нильс Аннен выразил мнение, что высказанная американским лидером критика приведет к расколу НАТО и поставит под сомнение совместные операции, в том числе в Прибалтике. «Трамп ведет себя как китайский император со своими верноподданными, обязанными платить ему дань», — подчеркнул он.

Ранее 19 марта на слова президента США отреагировала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она опровергла его утверждение о гигантских долгах Берлина НАТО и Вашингтону. «В НАТО нет счета должников», — подчеркнула она.

18 марта президент США Дональд Трамп по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель написал на своей странице в Twitter, что Германия якобы задолжала «огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». Американский лидер подчеркнул, что «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии», надо платить.