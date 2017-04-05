В Киеве рассказали об очередной попытке устроить встречу Порошенко с Трампом

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко могут встретиться на саммите НАТО в мае. О том, что украинский МИД работает над этим вопросом, в среду, 5 апреля, рассказал первый замглавы дипломатического ведомства Вадим Пристайко, передает УНН.

«Мы планируем различные варианты и используем (саммит НАТО как площадку — прим. «Ленты.ру»), где наши президенты должны встретиться. Я имею в виду встречу с президентом Трампом. Все возможные варианты нами прорабатываются», — отметил заместитель министра.

Пристайко отметил, что формат и место проведения мероприятия еще не определены его организаторами.

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В конце марта замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встреча Порошенко и Трампа состоится после согласования сторонами повестки дня и тем переговоров. Елисеев подчеркнул, что Киев использует «все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу — украинско-американский саммит».

В январе украинский лидер выразил надежду на то, что его встреча с американским коллегой состоится в Вашингтоне в феврале.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в адрес Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл политика опасным маргиналом. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».

