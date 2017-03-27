В Киеве рассказали о подготовке встречи Порошенко и Трампа

Встреча президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа состоится после согласования сторонами повестки дня и тем переговоров. Об этом в понедельник, 27 марта, в интервью изданию «Сегодня» сообщил заместитель главы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

«Используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу — украинско-американский саммит. Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», — сообщил Елисеев.

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10 марта Елисеев сказал, что дипломаты работают над организацией скорейшей встречи Порошенко и Трампа. «Принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», — заявил чиновник. По его словам, украинский лидер вскоре посетит Вашингтон, и пояснил, что в настоящее время идет проработка возможных тем встречи Порошенко и Трампа. Он подчеркнул, что в зависимости от этого будут определены конкретные даты.

В январе президент Украины выразил надежду на то, что его встреча с американским коллегой состоится в Вашингтоне в феврале.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».