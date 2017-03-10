Порошенко захотел встретиться с Трампом раньше Путина

Дипломаты работают над организацией скорейшей встречи президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 10 марта, в интервью hromadske.ua рассказал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», — заявил чиновник.

Он отметил, что в рамках подготовки встречи Порошенко и Трампа глава МИД Украины Павел Климкин посетил США, где провел беседы с госсекретарем страны Рексом Тиллерсоном и советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Раймондом Макмастером.

Также Елисеев напомнил, что глава Украины вскоре посетит Вашингтон, и пояснил, что в настоящее время идет проработка возможных тем встречи Порошенко и Трампа. Он подчеркнул, что в зависимости от этого будут определены конкретные даты.

9 февраля Порошенко заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.

Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля.

В конце февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее в том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп встретятся на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле этого года.

Президенты России и США дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут.