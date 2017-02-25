Глава МИД Украины заявил о необходимости в летальном оборонительном оружии

Киеву нужно оборонительное летальное оружие и эффективное взаимодействие с США и НАТО во многих сферах. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию «Зеркало недели».

«Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — отметил министр.

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Кроме того, по словам Климкина, Украине нужно «эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах».

По словам министра, у него сложилось впечатление, что сотрудники администрации нового президента США Дональда Трампа «имеют четкие убеждения и готовность их отстаивать». Он уверен, что военно-техническое сотрудничество будет продолжаться и развиваться, но пока не понятно, как именно это будет выглядеть, например, с точки зрения поставок оружия.

На вопрос о подготовке встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом, Климкин ответил: «Мы сейчас обсуждаем разные опции. На сегодня больше сказать не могу».

Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики — в частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине, но он пока не утвержден ни Сенатом, ни президентом Соединенных Штатов.