Порошенко запланировал встречу с Трампом в США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом состоится в ближайшее время. Об этом он сказал в четверг, 9 февраля, передает телеканал «112 Украина».

«Недавно состоялся очень продуктивный, очень конструктивный, очень дружеский телефонный разговор между мной и президентом Трампом. Мы договорились, что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу», — заявил Порошенко.

Он добавил, что обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Донбассе.

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Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля. Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что беседа длилась более часа, главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами. Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал беседу «классной по атмосфере».

В январе президент Украины выразил надежду на то, что его встреча с американским коллегой состоится в Вашингтоне в феврале.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».