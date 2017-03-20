Вашингтон заподозрили в намерении продолжить поддержку «цветных революций»

Новая администрация Вашингтона вряд ли откликнется на призыв сенаторов США провести расследование в отношении сотрудников Госдепартамента, причастных к вмешательству во внутренние дела других государств. Такую точку зрения высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости в понедельник, 20 марта.

«Дональд Трамп при всей нелюбви к своему предшественнику не пойдет на то, чтобы обнародовать информацию подобного рода», — сказал Клинцевич.

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Он считает, что даже по итогам возможного расследования ничего нового общественность бы не узнала. «Тот факт, что так называемые цветные революции, в череде которых крупнейшей трагедией стала Украина, проходили при поддержке и участии США, давно уже стал секретом Полишинеля», — отметил парламентарий.

При этом он усомнился, что с уходом Барака Обамы подобная практика прекратится. По его мнению, призыв провести расследование таких вмешательств можно рассматривать как тест новой американской администрации, «как проверку на искренность заявления Дональда Трампа, сделанного им перед Конгрессом, что Америка уважает право всех стран выбирать свой собственный путь».

17 марта сообщалось, что группа американских сенаторов от Республиканской партии направила письмо госсекретарю Рексу Тиллерсону с просьбой расследовать попытки администрации экс-главы государства Барака Обамы вмешаться в выборы в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки путем финансирования политических партий.

28 сентября 2015 года российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу указал на причастность США к свержению легитимного президента Украины Виктора Януковича. Подобный подход к решению спорных внутриполитических вопросов, в том числе в республиках бывшего СССР, Путин назвал «абсолютно неприемлемым».