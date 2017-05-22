Украина утроила реверс газа из Словакии

Украина за три недели мая втрое увеличила импорт газа по реверсу из Словакии по сравнению с аналогичным периодом апреля — до 663,1 миллиона кубометров. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы компании Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии.

За три недели апреля поставки топлива из Словакии составили 212,9 миллиона кубометров. По данным «Укртрансгаза» на 20 мая, в подземных газовых хранилищах Украины находилось 9,4 миллиарда кубометров газа.

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В мае Киев увеличил закупки топлива у Евросоюза до 35,3 миллиона кубометров в сутки.

В январе-апреле Украина увеличила импорт газа по реверсу из стран Евросоюза на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,8 миллиарда кубометров. В апреле Киев получил 600 миллионов кубометров реверсного газа.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.