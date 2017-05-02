«Укртрансгаз» в мае увеличил объемы закупок газа в Европе

Украина в мае увеличила суточные объемы закачки газа в подземные хранилища до 41 миллиона кубометров. Заметно вырос импорт топлива из Евросоюза — до 35,3 миллиона кубометров в сутки. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает агентство УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Укртрансгаза» Максима Белявского.

Как пояснил Белявский, в два раза увеличилась заявка на импорт газа из Словакии. В настоящее время суточный объем поставок топлива из этой страны составляет 32,5 миллиона кубометров. В апреле из ЕС поставлялось 22,3 миллиона кубометров топлива в сутки, в результате запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 8,27 миллиарда кубометров.

В апреле текущего года «Укртрансгаз» впервые закупил топливо через систему электронных торгов Prozorro. В торгах приняли участие семь поставщиков. Победителями торгов признаны «Нафтогаз Украины», «Эру Трейдинг», Trafigura Ukraine, «Газоторговая компания» и «Эско-Пивнич».

Материалы по теме Пошли по трубам Зачем Украина подала в суд на Еврокомиссию

По условиям контракта, газ должен быть поставлен в период с апреля по декабрь 2017 года. В начале осени «Укртрансгаз» намерен провести следующую закупку топлива на конкурентном рынке, указано в сообщении.

13 апреля на своей странице в Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о закупке у европейских поставщиков газа с поставкой в мае на 25-30 долларов за тысячу кубометров дешевле, чем по контракту с «Газпромом». Топливо было приобретено у европейских компаний на кредитные средства международных банков под гарантию Всемирного банка. Ставка по кредиту — три процента.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, чем европейские поставщики. Российский газ обошелся бы Украине по 172-175 долларов за тысячу кубометров.

