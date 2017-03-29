«Нафтогаз» подал в суд на Еврокомиссию из-за газопровода OPAL

Компания «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по «Северному потоку». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Нафтогаз» аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. Кроме того, по мнению компании, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок на Украину и в другие восточноевропейские страны. Как считает украинская сторона, под угрозу поставлено эффективное функционирование внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование «"Газпрома" и связанных с ним компаний».

В декабре прошлого года польское правительство подало аналогичную жалобу в Европейский суд. Как сообщила официальный представитель МИД республики Йоанна Вайда, Варшава выступает за приостановку этого решения. Польша считает, что решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

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В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что попытки Польши оспорить в Европейском суде решение о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL останутся без последствий.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Ранее «Газпром» имел право только на половину мощностей в связи с ограничением, наложенным ЕК в 2009 году. Нынешнее решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.