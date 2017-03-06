Новак рассказал о позиции Еврокомиссии по газопроводу OPAL

Еврокомиссия (ЕК) разделяет точку зрения Москвы о законности решения, позволившего «Газпрому» увеличить поставки по газопроводу OPAL. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости.

«Здесь у нас общая позиция с Еврокомиссией, что все решения были приняты на основе европейского законодательства, они отвечают интересам потребителей, европейских в первую очередь», — сказал он по итогам встречи с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем.

В декабре 2016 года постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил, что попытки Польши оспорить в Европейском суде решение о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL останутся без последствий.

Ранее намерение оспорить решение ЕК высказал польский нефтегазовый оператор PGNiG, а также Украина.

Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Ранее «Газпром» имел право только на половину мощностей в связи с ограничением, наложенным ЕК в 2009 году. Нынешнее решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.