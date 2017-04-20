«Укртрансгаз» впервые закупил газ на электронных торгах

«Укртрансгаз», являющаяся дочерней компанией «Нафтогаза Украины», впервые закупила газ через систему электронных торгов Prozorro. Официальное сообщение об этом в четверг, 20 апреля, было размещено на сайте «Нафтогаза».

Общий объем закупки был раздроблен на 10 лотов — по 218 миллионов кубических метров газа, говорится в сообщении компании. В торгах приняли участие семь поставщиков. Победителями торгов признаны «Нафтогаз Украины» (три лота на сумму 4,12 миллиарда гривен), «Эру Трейдинг» (один лот — 1,35 миллиарда гривен), Trafigura Ukraine (один лот — 1,35 миллиарда гривен), «Газоторговая компания» (один лот — 1,33 миллиарда гривен) и «Энергосервисная компания «Эско-Пивнич» (один лот — 1,29 миллиарда гривен).

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По условиям контракта, газ должен быть поставлен в период с апреля по декабрь 2017 года. В начале осени «Укртрансгаз» намерен провести следующую закупку топлива на конкурентном рынке, указано в сообщении.

13 апреля на своей странице в Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о закупке у европейских поставщиков газа с поставкой в мае на 25-30 долларов за тысячу кубометров дешевле, чем по контракту с «Газпромом».

Топливо, по его словам, было приобретено у европейских компаний на кредитные средства международных банков под гарантию Всемирного банка. Ставка по кредиту — три процента.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики, — 172-175 долларов за тысячу кубометров.

