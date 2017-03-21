Украина отказалась выплачивать 12 миллионов долларов британским нефтяникам

Украина подала апелляцию на решение Международного арбитражного суда Лондона, обязавшего страну выплатить 12 миллионов долларов британской нефтегазовой компании JKX, сообщается на сайте Лондонской биржи. Прошение об апелляции подано в Высокий суд Соединенного Королевства.

Речь идет о споре о недоплаченных в украинский бюджет налогах, в результате которого украинская полиция провела несколько рейдов по местным предприятиям и офисам компании.

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В феврале прошлого года JKX, блокирующий пакет акций в которой принадлежит бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала в суд на Украину. Из-за повышения вдвое Киевом ренты на добычу газа компания была вынуждена остановить бурение и требует компенсации в 180 миллионов долларов. JKX настаивает, что налог не должен превышать 28 процентов, и ссылается на решение Торговой палаты Стокгольма, вставшей на сторону предприятия.

JKX владеет несколькими нефтегазовыми месторождениями на Украине, а также Полтавской газонефтяной компанией. Данная структура является крупнейшим негосударственным нефтедобытчиком в стране. Кроме того, компания также работает в России и Венгрии.