Украина понадеялась на получение нового транша МВФ осенью

Пятый транш МВФ должен поступить на Украину осенью 2017 года. Об этом заявил министр финансов страны Александр Данилюк, передает Rambler News Service. По его словам, для этого нужно выполнить «некоторые условия», после чего состоится очередной пересмотр программы финансирования.

В частности, речь идет о принятии закона о пенсионной реформе. «Мы сделаем все возможное, чтобы провести его через парламент до начала парламентских каникул, то есть к 15 июля, однако, вероятнее всего, что вопрос будет отложен до осени», — сказал чиновник.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 5 июля заявлял, что новый транш поступит с задержкой, поскольку парламент не успеет принять законопроект о земельной реформе. Получение транша в размере 1,9 миллиарда долларов было изначально запланировано на июнь-июль 2017 года.

В апреле президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Национальной службе новостей (НСН) заявил, что ни одно обещание МВФ не было выполнено до конца. Он также выразил мнение, что деньги Международного валютного фонда не приносят пользы рядовым украинцам. «Эти деньги идут на увеличение золотовалютного резерва, на экономику это никак не влияет. Миллиард, скажем, получили, тут же его направили на погашение старых долгов», - говорил эксперт.

В сентябре 2016 года МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.