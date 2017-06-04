В Киеве рассказали о поддержке МВФ и Всемирным банком проекта пенсионной реформы

Министерство социальной политики Украины заявило об одобрении Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком законопроекта по реформированию пенсионной системы страны. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины [Владимир Гройсман], который непосредственно участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Рон Ван Роденом», — отмечается в сообщении. В Минсоцполитики добавили, что результатом встреч «стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основан на лучшем мировом опыте и дает ответы на вызовы и проблемы, остро стоящие сегодня перед украинским государством и обществом».

Законопроект был разработан министерством по поручению Гройсмана, говорится в заявлении.