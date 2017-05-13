Гройсман назвал условие для своей отставки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что готов покинуть свой пост, если граждане не получат значительную надбавку к пенсии после реформы. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам главы кабмина, более 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября «получат повышенную пенсию и достаточно существенную». «Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю», — заявил он.

Гройсман добавил, что в ходе реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии повысится до 25 лет. По его словам, это «абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан».

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1 мая Гройсман сообщил, что средняя зарплата штатного работника на Украине в марте этого года составила 6752 гривны (около 254 долларов).

В апреле в Международном валютном фонде заявили, что повышение пенсионного возраста — критически важное действие для продолжения сотрудничества с Украиной. Отмечалось, что одно из намеченных преобразований — повышение эффективного возраста выхода на заслуженный отдых.

В феврале лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко предъявила Гройсману и президенту страны Петру Порошенко ультиматум и пообещала подать в суд, если в парламенте не будет вновь зарегистрирован проект закона об отставке премьер-министра.