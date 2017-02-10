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Проект постановления об отставке Гройсмана пропал с сайта Рады

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман

С сайта Верховной Рады Украины пропал проект постановления об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана, внесенный фракцией «Батькивщины» в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как отмечается, вместо документа №6076 «Проект постановления об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.» значится другая законодательная инициатива: «Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы».

В «Батькивщине» отреагировали на произошедшее. В фракции потребовали разъяснений «от аппарата Рады и возвращения проекта постановления на официальный сайт парламента».

Ранее 10 февраля сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гройсмана. Автором документа являются 11 депутатов от фракции «Батькивщины», в числе которых ее лидер Юлия Тимошенко и внефракционный парламентарий Дмитрий Добродомов. Изначально отмечалось, что проект «передан на рассмотрение руководства». Текст пояснительной записки на сайте отсутствовал.

О планах внести на рассмотрение парламента проект постановления об отставке действующего правительства страны Тимошенко объявила 6 февраля. По ее словам, документ содержит пункт, отменяющий ныне действующее решение парламента, по которому правительство Гройсмана имеет право работать год с момента избрания, передает ТАСС.

Гройсман возглавил украинское правительство в апреле 2016 года. До этого пост премьер-министра занимал Арсений Яценюк.

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