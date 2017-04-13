Тимошенко назвала Гройсмана громкой пупырышкой

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко сравнила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с пузырем на упаковочной пленке. Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK.

Таким образом парламентарий охарактеризовала высказывания главы кабмина, который предложил выслать ее в Россию. «Есть такая упаковочная пленка, где пупырышки. Дети, когда хотят поиграться, давят эти пупырышки, они громко лопаются. Для меня это образ Гройсмана: такая громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все», — сказала Тимошенко в программе «HARD c Влащенко».

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Двумя днями ранее Гройсман предложил в случае, если Киев проиграет в Стокгольмском арбитраже по иску «Нафтогаза» к «Газпрому», передать России в счет возмещения убытков Тимошенко, которая подписала в 2009 году контракты на поставку газа.

В феврале лидер «Батькивщины» обвинила премьер-министра в «мегакоррупции, за которую стыдно каждому украинцу».

В том же месяце Тимошенко предъявила Гройсману и президенту страны Петру Порошенко ультиматум. Она пообещала подать в суд на глав государства и правительства, если в парламенте не будет вновь зарегистрирован проект закона об отставке премьер-министра.