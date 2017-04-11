Гройсман предложил расплатиться с «Газпромом» Юлией Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже отдать «Газпрому» лидера парламентской фракции «Батькивщины» Юлию Тимошенко, которая в свое время подписала газовый контракт с российской компанией. Об этом во вторник, 11 апреля, глава правительства заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

По словам премьер-министра, если Украина выиграет арбитражный спор, справедливость будет восстановлена. «Если, не дай Бог, будет другое решение суда, — это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко», — отметил Гройсман.

Он добавил, что в случае проигрыша в Стокгольме вместо денег «Газпрому» следует передать Тимошенко. «Если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане?» — заключил глава правительства.

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22 марта сообщалось, что «Нафтогаз Украины» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. По словам главного коммерческого директора компании Юрия Витренко, в случае проигрыша предприятию придется расставаться с активами. Он отметил, что под распродажу не попадет только газотранспортная система Украины, поскольку она находится в государственной собственности.

В январе «Газпром» в соответствии с контрактным условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу» счет на 5,3 миллиарда долларов за оплату топлива, невыбранного в 2016 году. Украинская компания отказалась оплачивать счет до решения Стокгольмского арбитража, которое, как ожидается, будет вынесено до конца апреля. В случае проигрыша «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» 38 миллиардов долларов.

Судебная тяжба между российской и украинской компаниями длится с июня 2014 года. Тогда «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с целью взыскания неоплаченной задолженности за природный газ и процентов на нее. Украинская сторона в свою очередь обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года.