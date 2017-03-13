Тимошенко рассказала о внешнем управлении Украиной

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина находится под внешним управлением. Об этом в понедельник, 13 марта, она сказала на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«В Украине введено внешнее управление. Внешнее управление осуществляется через марионеточную власть в Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте», — выразила свое мнение Тимошенко. Парламентарий не пояснила, кто, по ее мнению, оказывает такое влияние на политику Киева.

Она также подчеркнула, что текущая ситуация в стране ведет «к полной экономической колонизации» Украины.

Материалы по теме Юлькина грамота О чем Тимошенко говорила с Трампом

В феврале Тимошенко обвинила главу украинского кабмина Владимира Гройсмана в «мегакоррупции, за которую стыдно каждому украинцу».

В том же месяце лидер «Батькивщины» предъявила премьер-министру и президенту страны Петру Порошенко ультиматум. Она пообещала, что подаст на них в суд, если в парламенте не будет вновь зарегистрирован проект закона об отставке главы правительства.

В ноябре 2016-го Тимошенко призвала граждан Украины участвовать в бессрочных акциях протеста в центре Киева.