Тимошенко увидела спасение Украины в перевыборах на всех уровнях

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что нынешнее руководство страны «зарабатывает на обедневших украинцах», а изменить ситуацию могут только перевыборы. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Днепропетровской области, передает пресс-служба «Батькивщины».

По ее словам, проводимые в настоящее время реформы — «это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах» и «выкачивание последней финансовой крови из украинских семей». «Единственный рецепт, который существует сегодня, — как можно скорее отодвинуть этих работников от власти. Их надо немедленно пододвинуть со всех постов и как можно быстрее провести перевыборы на всех уровнях», — сказала Тимошенко.

Политик считает, что разрабатываемая сейчас по требованию МВФ пенсионная реформа ничего, кроме «беды», не принесет. Тимошенко отметила, что «так называемым повышением пенсий власть пытается прикрыть отсутствие индексации на уровень инфляции», как того требует действующее законодательство.

«Три года назад пенсия в долларовом исчислении была втрое больше сегодняшней. Власть обесценила гривну, заморозила пенсии, а цены при этом выросли втрое (...) Теперь, не выполняя закон об индексации, они хотят не втрое увеличить пенсии, а бросить какие-то копейки людям и назвать это повышением вследствие реформ», — возмутилась Тимошенко.

Реформу здравоохранения политик назвала «еще одной системой ликвидации украинского народа». По ее мнению, она сводится к трем вещам: сокращение учреждений здравоохранения минимум на 30 процентов, уменьшение на 30-40 процентов рабочих мест в этой сфере, а также прекращение государственного финансирования медицинских учреждений и фактический переход на платную медицину.

13 мая Юлия Тимошенко назвала дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича политизированным.