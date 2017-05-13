Тимошенко сочла политизированным дело Януковича

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко считает политизированным дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом парламентарий заявила в телепрограмме «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

По ее словам, украинская власть, «по сути строит путь для оправдания Януковича». «Там нет ничего, что происходило бы правильно», — предупредила Тимошенко.

В частности, она раскритиковала заявление представителя прокуратуры о виновности Януковича и его окружения. «Они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора», — пояснила лидер «Батькивщины».

«Нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — предупредила Тимошенко.

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При этом политик заверила, что, как одна из пострадавших от правления Януковича (в 2011 году она была приговорена к семи годам заключения — прим. «Ленты.ру»), желает его реального осуждения.

В начале мая Оболонский районный суд начал подготовительное заседание в деле о госизмене бывшего президента. Суд разрешил организовать видеоконференцию для его участия в заседании. Следующее состоится 18 мая.

Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 («Государственная измена»), статьями 27 и 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины»), а также 27 и 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины. Прокуратура заявила, что потребует для него пожизненного заключения.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.