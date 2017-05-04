В Киеве начался суд над Януковичем

В Оболонском районном суде Киева начался судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

Подготовительное заседание открыл главный судья Владислав Девятко. В четверг должен решиться вопрос о дальнейшем рассмотрении дела по существу.

По данным ТАСС, суд разрешил Януковичу участвовать в судебном заседании в формате видеоконференции.

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Суд объявил перерыв до 18 мая, чтобы за это время организовать участие обвиняемого в процессе, передает РИА Новости.

Бывшему президенту страны инкриминируются часть 1 статьи 111 («Государственная измена»), часть 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), часть 2 статьи 437 («Ведение агрессивных военных действий») и часть 5 статьи 27 (о видах соучастников) Уголовного кодекса Украины.

3 мая Интерпол объявил о прекращении розыска Януковича. Украина обжалует это решение.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.