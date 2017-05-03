Бывший СССР
 

Интерпол подтвердил прекращение розыска Януковича

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Виктор Янукович
Виктор Янукович

Интерпол документально подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в среду, 3 мая, сообщил у себя в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

«Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», — написал Кирасир.

Он уточнил, что данный ответ последовал после запроса адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, с требованием обнародовать информацию о том, что бывший украинский лидер не находится в розыске Интерпола. Вместе с тем Интерпол решил удалить из своей базы данных всю информацию о сыне бывшего президента — Александре Януковиче, который ранее не объявлялся в розыск, хотя Генпрокуратура Украины направляла запросы в Интерпол.

Как передает «Интерфакс-Украина», эту информацию подтвердили и в Нацполиции страны.

В апреле действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий производить рассмотрение уголовных дел в заочном порядке. Вступление в силу этого закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении Виктора Януковича.

Интерпол объявил Януковича в международный розыск в январе 2015-го. В пояснении было указано, что бывший президент Украины разыскивается «по запросу его страны» «за хищение крупных финансовых средств и соучастие в хищении финансовых средств, совершенными в больших размерах в составе организованной группы». В июле того же года в адвокатской компании Joseph Hage Aaronson, представлявшей интересы бывшего главы государства, заявили, что преследование прекращено, потому как международная организация сочла его политически мотивированным.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

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