Порошенко подписал позволяющий заочное осуждение Януковича закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий производить рассмотрение уголовных дел в заочном порядке. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документом исправлены существующие недостатки уголовного процесса в вопросе открытия материалов досудебного расследования сторонами уголовного производства и осуществления специального предварительного расследования и специального судебного производства.

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Кроме того, усовершенствованы положения относительно сроков содержания под стражей и ведения досудебного расследования и оснований и порядка их продления, что сделает невозможным уход от ответственности лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявлял, что вступление в силу этого закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и 23 российских генералов, сообщает УНИАН.

В декабре 2016 года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.