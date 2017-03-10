Представители Украины отказались допрашивать Януковича в России

Сотрудники правоохранительных Украины органов отказались допрашивать бывшего президента Виктора Януковича в России. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил прокурор Главной военной прокуратуры страны Руслан Кравченко в эфире «112 Украина».

«Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом. Только так. Никаких допросов в присутствии представителей ГПУ (Генпрокуратуры Украины — прим. «Ленты.ру») не будет», — заявил Кравченко. По его словам, подозреваемый должен быть задержан и доставлен в суд.

Прокурор уточнил, что на территории РФ допрашивать подозреваемого могут только российские правоохранительные органы. «Мы можем только присутствовать при данном допросе. Я, как прокурор или следователь, должен буду задержать подозреваемого и доставить его в суд. Не будет такого допроса, если мы будем присутствовать», — добавил Кравченко.

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9 марта стало известно, что Генеральная прокуратура РФ готова организовать допрос Януковича на территории страны в присутствии украинских следователей, передает «Интерфакс».

6 февраля Генпрокуратура Роcсии отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины до получения запросов о его выдаче, посчитав его преследование политически мотивированным. Решения принято по итогам рассмотрения обращений ГПУ в 2015-2016 годах.

В конце января адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что бывший президент готов прибыть на родину для участия в суде, если ему обеспечат личную безопасность, а также будет расследовано дело о покушении на него. До этого его подзащитный будет участвовать в судебных разбирательствах дистанционно.

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В декабре прошлого года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее. В том же месяце бывший глава государства рассказал, как в феврале 2014 года была предпринята попытка расстрелять его вместе с сопровождением. По его словам, на кортеж было совершено нападение по дороге из Киева в Харьков.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.